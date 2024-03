Arriva in Italia il “K-Drama Festa Sorrento” | il primo festival al mondo dedicato ai K-Drama

Leggi tutta la notizia su newsagent

(Di giovedì 7 marzo 2024) K-, ilmondialealle serie televisive sudcoreane e alla cultura K, si svolgerà dal 14 al 17 marzo presso il prestigioso Teatro Tasso di. Questo evento monumentale, frutto di due anni di collaborazione tra studiosini e sudcoreani, si inserisce nelle attività per celebrare i 140 anni di relazioni diplomatiche trae Corea del Sud. Dal 2020, la popolarità dei K-inè salita alle stelle, affascinando un pubblico entusiasta, cresciuto così tanto da diventare uno dei più grandi fandom Hallyu in Europa, con 870.000 persone solo nel 2021, in forte crescita (FONTE: Rapporto “Analysis of Global Hallyu Status” pubblicato nel ...