Arriva il controllo anti-doping | 130 ciclisti su 182 iscritti si ritirano dalla corsa in Spagna

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sono stati 130 i ritirati -su 182-ca nella zona di Villena (), valida per la 40esima edizione del Torneo Interclubs Vinalopo, gara non professionistica. Il motivo? L’arrivo della CELAD (la Commissione spagnola per la lotta alnello sport) e quindi di una tutti i partecipal traguardo. Dopo l’annuncio, si sono susseguiti ritiri a raffica provocati da fantomatici “incidenti” e “forature” che però non si vedono dal video della gara. Una situazione che accende l’ennesimo faro sul problema delnel ciclismo amatoriale, dove tendenzialmente regoli e controlli sono meno rigidi. Iprofessionisti, invece, sono ormai tra gli atleti più controllati al mondo. La ...

Ancora uno stop per il Milan, fermato sul 2-2 (raggiunto in extremis dai rossoneri) dalla Salernitana, ultima in classifica in Serie A. Ancora una brutta ... (liberoquotidiano)

L'anello della salute intelligente Rollme R2 Arriva come nuovo modello più economico con autonomia di 10 giorni: L'anello intelligente Rollme R2 è ora disponibile a livello globale. Si dice che l'indossabile sia dotato di sensori di tracciamento della salute che monitorano metriche come la frequenza cardiaca, il ...notebookcheck

Arriva la bella stagione! A soli 249€ ecco il drone ATOM SE 4K (no patentino) in versione combo: 249€, con doppia batteria!: 06 MAR 1997 Fuga da New York: un videogioco sarebbe in sviluppo 05 MAR Call of Duty: Modern Warfare III, Arriva l'aggiornamento mid-season ... "voleva il pieno controllo della società" MWC 2024: il 5G ...hwupgrade

Fortnite non Arriva su iPhone: Apple cancella l’account di Epic Games: affiliate e/o altre entità sotto il controllo di Epic Games in qualsiasi momento e a sua esclusiva discrezione”.padovanews