Arresto cardiaco in culla | muore bimba di 4 mesi Ora si cerca di capire il perché

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Vinci (Firenze), 7 marzo 2024 – Aveva appena quattrodi vita e il suo piccolo cuore ha smesso di battere pochi minuti prima di varcare le porte dell’ospedale Meyer. La disperata corsa con l’elisoccorso verso Firenze si è conclusa nella maniera più tragica possibile. Un dramma che lascia sgomenti e senza parole si è consumato ieri mattina nella frazione di Spicchio a Vinci. Erano circa le 9 quando al 118 arriva la chiamata disperata dei genitori. La loro piccola creatura ha accusato un malore improvviso mentre è in casa. In via Giuseppe Giusti si precipita un’automedica. Il medico e i sanitari trovano la piccola in, riescono a rianimarla ma il quadro clinico appare gravissimo fin da subito, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto arriva anche un’ambulanza della Pubblica assistenza di Montelupo ...