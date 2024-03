Arnaldi-Alcaraz | quando si gioca a Indian Wells | data | programma | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) Domani, venerdì 8 marzo (orario da stabilire), Matteoaffronterà il n.2 del mondo, Carlos, nel secondo turno del Masters1000 di. Sul cemento californiano il ligure è atteso a una partita molto difficile contro iltore detentore del titolo e motivato a confermarsi tale. Servirà una super prestazione.si è meritato l’accesso a questo round, grazie al successo in due tie-break contro il francese Luca Van Assche. Il 23enne tricolore ha saputo interpretare al meglio i punti importanti, chiudendo in due set di una partita assai complicata, dal momento che in entrambi i parziali si è ritrovato sotto di un break e costretto a inseguire il proprio avversario. Un solo precedente tra i due, ovvero quello degli ottavi di finale degli US Open 2023 a New ...