Ardea | in auto con la droga e un revolver carico | in manette 3 pusher

(Di giovedì 7 marzo 2024), 7 marzo 2024– I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio hanno arrestato tre persone, gravemente indiziate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati 21 kg di hashish, 57 grammi di cocaina e una pistola con matricola abrasa. A seguito di numerosi servizi perlustrativi, svolti anche in abiti civili, i Carabinieri avevano notato un costante e sospetto viavai di soggetti in zona Nuova Florida, del comune di. Individuata un’abitazione di interesse operativo, i militari hanno deciso di controllare i tre occupanti, attendendo che uscissero per fermarli a bordo di un suv di grossa cilindrata, a loro in uso. All’interno del mezzo sono stati rinvenuti 22 panetti di hashish e diversi involucri di cocaina, del peso di circa 60 grammi, oltre alla somma in contanti di circa 5.300 €. Dopo aver identificato i ...