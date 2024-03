Apple Watch Series 9 GPS+Cellular | 41mm con Cassa in Acciaio Argento e Cinturino Sport Blu Tempesta in offerta su Amazon a quasi 100 euro in meno

Apple Watch Series 9 è oggi in offerta su Amazon a 389 euro con uno sconto del 15%. Si tratta della variante GPS, nella taglia da 41 mm, con cassa in ... (today)

(Adnkronos) – Come ogni anno, Apple si appresta a lanciare la collezione primaverile di accessori per i suoi device, con nuove colorazioni per le custodie ... (seriea24)

Apple dice addio agli schermi Micro LED: Apple potrebbe aver cancellato lo sviluppo di display Micro LED secondo alcuni analisti per concentrarsi su altri progetti ...tecnologia.libero

Tesla vuole lanciare un'app per Apple Watch: Elon Musk fa sapere che verrà lanciata un'app per Apple Watch per controllare le Tesla, ma resta ancora da capire quando ciò accadrà.punto-informatico

L'Apple Watch 9 torna in sconto e va A RUBA su Amazon: Scegli subito il tuo nuovo Apple Watch optando per questo modello da 45 mm che è il migliore in assoluto, costa il 14% in meno.ilsoftware