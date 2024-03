Antonello Venditti in concerto a Pistoia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024), 7 marzo 2024 – Un altro grande spettacolo animerà l’estate pistoiese:è atteso il 13 luglio 2024 in piazza Duomo a. L’occasione è la partenza del tour estivo “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary”: sono passati esattamente 40 anni dall’uscita del celebre singolo “Ci vorrebbe un amico/Notte prima degli esami” estratto dal quel capolavoro della musica italiana che è l’album “Cuore”. “Cuore” contiene brani che sono diventati storia della musica italiana, nella loro attualità, ed inni generazionali come “Notte prima degli esami”. Sul palco l’artista, accompagnato dalla sua superband, porterà live quelle canzoni insieme a molti grandi successi della sua storia musicale. Dopo l’anteprima, già sold out, all’Arena di Verona il 19 maggio, e le tre date alle Terme di Caracalla ...