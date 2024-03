Antonella Fiordelisi parla di Edoardo Donnamaria e rivela la sua attuale situazione sentimentale

(Di giovedì 7 marzo 2024)torna in TV con la nuova edizione di Pechino Express. Dopo l' esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, sarà protagonista su Sky Uno in coppia con Estefania Bernal. Intervistata da Chi, l’influencer hato di questa avventura ed anche didise adesso è fidanzata Pechino Express? È un' esperienza forte, che mi ha lasciato il segno fin da subito. A Pechino si vedrà pochissimo la ‘vecchia'. E per quanto riguarda la sua storia con, ha raccontato: Appena usciti ci sembrava di vivere un film, eravamo molto presi. Ma non è ...

Pechino Express 2024: tutto quello che c’è da sapere sul reality show di Sky: Pechino Express 2024: concorrenti, coppie, percorso (tappe), quante puntate e streaming con Costantino Della Gherardesca e Fru su Sky Uno ...tpi

Pechino Express, al via Stasera su Sky Uno la nuova stagione: le Anticipazioni della Prima puntata: Torna Pechino Express, lo show targato Sky, che porta nuove otto coppie sulla “Rotta del Dragone”. Ecco tutte le Anticipazioni della prima puntata in onda stasera su Sky Uno e in streaming su Now.comingsoon

Non perderti la prima puntata di Pechino Express: Inizia la nuova stagione di Pechino Express: non perderti la prima puntata, guardala in streaming questa sera sui tuoi dispositivi.punto-informatico