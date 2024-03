Antonella Di Massa | il marito rompe il silenzio | “Mia moglie non si è suicidata | basta allusioni”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ha deciso dire ile parlare per la prima volta, Domenico Raco, ildiDi. La donna era stata trovata morta 11 giorni dopo la scomparsa, un caso del quale si era occupato anche la popolare trasmissione Chi l’ha Visto. Intervistato dalla testata Fanpage, l’uomo ha spiegato: “Adesso voglio capire fin dove si è spinta, fin dove è arrivata e se qualcuno l’ha aiutata a fare quello che ha fatto. Questo ora è il mio obiettivo principale, arrivare alla verità”. Spiegando poi di avere un’unica certezza: “non si è. Assolutamente no”. Tanti i nodi che la procura di Napoli dovrà sciogliere sul caso, a partire proprio dall’ipotesi di istigazione al suicidio. Il, però, non è affatto convinto di questa ...

