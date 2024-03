Antitrust | taxi | aumentare il numero delle licenze e la flessibilità dei turni

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 7 marzo 2024) ROMA – Continua l’attività dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel settore del servizio. Già ad agosto 2023 l’aveva inviato una prima richiesta di informazioni ai Comuni di Milano, Napoli e Roma e alle principali cooperative e piattaforme per la prenotazione deial fine di valutare le condizioni di fornitura del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Stop alla cessione dei crediti del Superbonus: nuove regole ed eccezioni Burocrazia e paura di fallire frenano l’imprenditoria in rosa Bonus luce e gas: spesa in bolletta ridotta fino a 776 euro nel primo trimestre del 2023 Assegno unico universale, erogati 7,2 miliardi di euro nei primi cinque mesi di competenza del 2023 Italiani distanti dalla finanza ...