Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 7 marzo 2024 | Trono Classico e Over

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 7 marzo 2024), giovedì 7è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, giovedì 7, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diGemma Galgani ha deciso di frequentare Silvio. Vedremo dunque come procede la loro conoscenza. I due faranno un’esterna. Qualcosa però non andrà nel verso giusto. Si parla di una violenta lite in studio tra i due, in cui si intrometteranno anche Paola e ...