Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi | 7 Marzo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladiMaria trova trova il modello per il suo abito da sposa su una rivista di moda e le sue amiche studiano un piano per realizzarlo senza spendere troppo. Nel frattempo, Pia rivela a Jana di aver ...

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in ... (comingsoon)

La Promessa anticipazioni oggi : il subdolo piano di Beatriz Se sei un appassionato di La Promessa , sintonizzati su Canale 5 il 6 marzo 2024 alle 16.40 per ... (termometropolitico)

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 7 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Pia sarà certa che ... (comingsoon)

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa , in onda su Canale 5 dall'11 al 15 marzo 2024 . (comingsoon)

La Promessa , anticipazioni di giovedì 7 marzo 2024: la puntata andrà in onda alle 16:40 circa su Canale 5. Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de ... (movieplayer)

Endless Love, Anticipazioni al 16 marzo: ecco la nuova soap di Mediaset: Endless Love, Anticipazioni dal’11 al 16 marzo. Debutta la nuova soap opera turca che sostituirà Terra Amara. Kemal è un ragazzo di umili origini che studia ingegneria mineraria. Nihan invece è una ra ...2anews

La promessa Anticipazioni 7 marzo: Scoperta scioccante su Salvador, Curro respinge Beatriz: Nuove Anticipazioni de La promessa: la soap spagnola incentrata sul personaggio di Jana Expósito va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:40 circa su Canale 5.movieplayer

Mare fuori 4, stasera in tv la quarta puntata: le Anticipazioni: La quarta puntata di “Mare fuori 4” va in onda mercoledì 6 marzo 2024 su Rai 2, a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono tutti già visibili sulla piattaforma RaiPlay, disponibili per la ...today