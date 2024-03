Anticipazioni episodi 15 e 16 della terza stagione di Doc

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 7 marzo 2024) Laserie Doc nelle tue mani è giunta al termine e lo farà con una puntata finale capace di lasciare gli affezionati senza parole. La serata di giovedì 7 marzo 2024 prosegue con la messa in onda dell’ottavo e ultimo appuntamento, in cui andranno in onda gli15 e 16, che sono intitolati “Quello che si deve fare” e “Liberi”. Nell’o 15 vedremo i protagonisti fare un tuffo negli anni precedenti, tornando indietro nel marzo 2011, quando Andrea (Luca Argentero) è costretto ad affrontare la malattia di Agnese (Sara Lazzaro), ma una sorprendente notizia dall’America riaccende le speranze. Andrea, appena nominato primario dell’ospedale, si trova in una situazione difficile a causa di un caso di difficile ...