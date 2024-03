(Di giovedì 7 marzo 2024) "Che onore essere qui a rappresentare il mio paese. Sono felice e grata di essere laartistaa ricevere questo premio". Così la cantante, che ieri sera a Losha ricevuto il Global Force Award, in occasione delWomen in Music. La regina del pop nostrano, nata a Savona nel 1985, è laad entrare nella Top 100Global, la classifica dell'autorevole rivista musicale. Accolta da un lungo applauso dello YouTube Theatre (all'interno del SoFi stadium di Inglewood, a sud della metropoli californiana),ha accettato il riconoscimento citando tre delle sue ultime canzoni: Bellissima, Mon Amour e Sinceramente, con cui si è classificata terza all'ultimo Festival di Sanremo. ...

Life&People.it | Se per Matisse il nero era un colore che riassume in sé tutti gli altri, – pensiero condiviso certamente da Coco Chanel-, la prima serata ... (lifeandpeople)

Annalisa prima italiana premiata da Billboard a Los Angeles: "Che onore essere qui a rappresentare il mio paese. Sono felice e grata di essere la prima artista italiana a ricevere questo premio". (ANSA) ...ansa

Annalisa vince il Global Force ai Billboard Women in Music Awards: Annalisa Scarrone è la cantante dei record. Lei è la prima italiana ad aver ottenuto il riconoscimento che viene consegnato nelle mani di musicisti che si sono fatti notare nel panorama internazionale ...gazzetta

Annalisa vince il Global Force, il discorso in inglese e la foto (emozionata) con Katy Perry: «Grazie per le tue parole»: Annalisa ha partecipato a uno degli eventi più importanti per la musica internazionale: il Women in Music organizzato da Billboard che ha premiato a Los Angeles tutte le artiste che ...leggo