Ankara, 'domani Zelensky in visita ufficiale in Turchia': Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si recherà in visita ufficiale in Turchia domani e "saranno discussi legami bilaterali, la guerra con la Russia, e gli ultimi sviluppi sull'accordo sul grano".ansa

Turchia: al via domani il Forum sulla diplomazia ad Antalya: Ankara, 29 feb 14:38 - (Agenzia Nova) - Prenderà il via domani, primo marzo, la terza edizione dell'Antalya Diplomacy Forum, dedicata quest’anno al tema “Far avanzare la diplomazia in un periodo di ...agenzianova

Champions League: Civitanova in semifinale. A Piacenza non riesce l'impresa in Polonia: La Lube bissa il 3-1 dell'andata ed elimina l'Halkbank Ankara. Gli emiliani cedono 3-0 con lo Jastrzebski che ribalta il 3-2 del match di settimana scorsa. domani tocca a Trento ...gazzetta