Anita | Federico | Grecia | Greta | Letizia | Max | Simona | cosa dicono i sondaggi

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il Grande Fratello questa sera (7 marzo) tornerà con una nuova puntata che svelerà chi sarà il nuovo eliminato. Al televoto sono finite sette persone:Olivieri, Massimiliano Varrese,Colmenares,Petris,Massaro,Tagli eRossetti. Il meno votato sarà definitivamente eliminato. Isembrerebbero essere piuttosto chiari: ad avere la peggio potrebbe essereColmenares. I concorrenti in Casa Alessio FalsoneOlivieri Beatrice LuzziMassaro Giuseppe GaribaldiColmenaresRossettiPetris Massimiliano Varrese Paolo Masella Perla Vatiero Rosy Chin Sergio D’Ottavi...

L’ultimo televoto del Grande Fratello è stato annullato per l’uscita improvvisa di Beatrice Luzzi, ma una volta che l’attrice è tornata in gioco i concorrenti ... (biccy)

Oggi, lunedì 15 gennaio 2024, andrà in onda il trentunesimo appuntamento con il Grande Fratello . Al televoto si sfidano (comingsoon)

Federico Massaro , accusato di bere troppo latte, ha sbottato al GF contro Perla Vatiero e Anita Olivieri : "Non mi ascoltate quando parlo, ora parlate solo ... (fanpage)

Nuovo Eliminato in vista nella Casa del Grande Fratello : chi sarà tra Anita , Massimiliano , Simona , Greta , Letizia , Grecia e Federico? Sono loro i sette ... (blogtivvu)

Grande Fratello, Anita Olivieri “bocciata” da Anna Pettinelli: la difesa di Beatrice Luzzi a Pomeriggio 5. Ecco cosa ha detto: Anita Olivieri nell'ultima puntata del Grande Fratello è stata la concorrente meno votata dal pubblico ed è volata al televoto eliminatorio. Oggi a Pomeriggio 5 Myrta Merlino ...leggo

Beatrice Luzzi in soccorso di Perla durante la lite con Federico: “Non sta bene, ti prego basta. Lasciala in pace”: Beatrice Luzzi interviene in favore della giovane Perla Vatiero durante la sua discussione con il giovane Federico Massaro ...tuttosulgossip

Alessio Falsone e Anita Olivieri: dagli scherzi notturni alle colazioni mattutine - Grande Fratello 2023 | GF: Sembra che Anita e Alessio abbiano iniziato a fare sul serio e tra i due non c'è certamente la resa. La loro conoscenza è iniziata per gioco e continua su questa onda, in una lotta senza esclusioni di ...informazione