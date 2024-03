Animali | per la prima volta il Bioparco di Roma mostra la tigrotta Kala

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pubblicato il 7 Marzo, 2024 (Adnkronos) –, la cucciola di tigre di Sumatra nata aldi, è finalmente visibile al pubblico. Oggi per laè uscita nell’area dedicata a questi meravigliosi felini; dopo un primo momento di cautela e titubanza, la piccola ha iniziato ad esplorare centimetro per centimetro l’exhibit esterno, sotto lo sguardo attento dei genitori Tila e Kasih, che non la perdono mai di vista.– il suo nome deriva dall’unione dei nomi dei genitori – ha appena compiuto tre mesi, è molto vivace e curiosa, gioca tutto il giorno senza interruzione da sola e con entrambi i genitori. Dalla nascita, la piccola ha vissuto in una zona protetta dove, grazie alle telecamere interne, è stato possibile riprendere, e condividere tramite i canali social ...

