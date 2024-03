Animali | per la prima volta il Bioparco di Roma mostra la tigrotta Kala

(Di giovedì 7 marzo 2024) (Adnkronos) –, la cucciola di tigre di Sumatra nata aldi, è finalmente visibile al pubblico. Oggi per laè uscita nell’area dedicata a questi meravigliosi felini; dopo un primo momento di cautela e titubanza, la piccola ha iniziato ad esplorare centimetro per centimetro l’exhibit esterno, sotto lo sguardo attento

Roma , 7 mar. (Adnkronos) - Kala , la cucciola di tigre di Sumatra nata al Bioparco di Roma , è finalmente visibile al pubblico. Oggi per la prima volta è uscita ... (liberoquotidiano)

Roma , 7 mar. (Adnkronos) – Kala , la cucciola di tigre di Sumatra nata al Bioparco di Roma , è finalmente visibile al pubblico. Oggi per la prima volta è uscita ... (calcioweb.eu)

Essere un pet parent , gli errori più comuni dei proprietari di cani: A volte, inoltre, il cibo messo in tavola può contenere ingredienti e sostanze rischiose per gli Animali. È il caso di aglio, porri e cipolle, che se presenti in grandi quantità potrebbero causare ...ansa

Tumori, il vaccino per i cani raddoppia i tassi di sopravvivenza con la nuova terapia: Nuovo vaccino contro il cancro per i cani raddoppia (quasi) i loro tassi di sopravvivenza. Proprio come negli esseri umani, i tumori sono piuttosto comuni negli Animali domestici, soprattutto ...ilmessaggero

Come mai le lucciole emettono luce La genetica rivela la risposta: La ricerca di un compagno, sia per gli esseri umani che per gli Animali, comporta un certo livello di corteggiamento. Mentre alcune persone si lasciano impressionare da cene eleganti o passeggiate al ...meteogiornale