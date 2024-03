(Di giovedì 7 marzo 2024), 7 mar. (Adnkronos) –, la cucciola di tigre di Sumatra nata aldi, è finalmente visibile al pubblico. Oggi per laè uscita nell?area dedicata a questi meravigliosi felini; dopo un primo momento di cautela e titubanza, la piccola ha iniziato ad esplorare centimetro per centimetro l?exhibit esterno, sotto lo sguardo attento dei genitori Tila e Kasih, che non la perdono mai di vista.– il suo nome deriva dall?unione dei nomi dei genitori – ha appena compiuto tre mesi, è molto vivace e curiosa, gioca tutto il giorno senza interruzione da sola e con entrambi i genitori. Dalla nascita, la piccola ha vissuto in una zona protetta dove, grazie alle telecamere interne, è stato possibile riprendere, e condividere tramite i canali social ...

ROMA – “Sospensione della patente per chi abbandona gli animali in strada” . Lo ha affermato la deputata di Noi Moderati e fondatrice della Lega Italiana ... (lopinionista)

L’ Eclissi solare dell’8 aprile : 6 zoo sulla via della totalità Quando la luna copre circa la metà della superficie luminosa del sole, i livelli di luce ... (newsnosh)

Essere un pet parent , gli errori più comuni dei proprietari di cani: A volte, inoltre, il cibo messo in tavola può contenere ingredienti e sostanze rischiose per gli Animali. È il caso di aglio, porri e cipolle, che se presenti in grandi quantità potrebbero causare ...ansa

Tumori, il vaccino per i cani raddoppia i tassi di sopravvivenza con la nuova terapia: Nuovo vaccino contro il cancro per i cani raddoppia (quasi) i loro tassi di sopravvivenza. Proprio come negli esseri umani, i tumori sono piuttosto comuni negli Animali domestici, soprattutto ...ilmessaggero

Animali, per la prima volta il Bioparco di Roma mostra la tigrotta Kala: (Adnkronos) – Kala, la cucciola di tigre di Sumatra nata al Bioparco di Roma, è finalmente visibile al pubblico. Oggi per la prima volta è uscita nell’area dedicata a questi meravigliosi felini; dopo ...sardegnareporter