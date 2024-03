Andrea Purgatori | quattro medici indagati per la morte | diagnosi errata o terapia letale?

(Di giovedì 7 marzo 2024) Per ladici sono. Tra questi il suo cardiologo. La procura di Roma ha aperto da tempo un’indagine sul decesso del giornalista su input della famiglia, che ha ipotizzatoe cure sbagliate. L’accusa ipotizzata è omicidio colposo. E secondo l’autopsia nel cervello del giornalista, morto per un tumore ai polmoni, non c’erano metastasi. Per questo adesso altri due dottori sono. Una è Maria Chiara Colaiacomo, che fa parte dell’équipe del radiologo Gianfranco Gualdi, indagato dall’inizio insieme a Claudio Di Biasi. Il pubblico ministero Giorgio Orano sta indagando sul loro operato. Gualdi ha infatti diagnosticato metastasi al cervello a, facendolo sottoporre a una ...

Sale a quattro il numero di medici indagati per la Morte di Andrea Purgatori . Per la famiglia a essere fatale al giornalista un ciclo di radioterapia ... (fanpage)

Altri due medici indagati per la morte di Andrea Purgatori . In seguito alla scomparsa del giornalista, avvenuta a Roma lo scorso 19 luglio, la procura ha ... (leggo)

Andrea Purgatori, quattro medici indagati per la morte tra cui un noto cardiologo. Le ipotesi: diagnosi errata o terapia letale: Altri due medici indagati per la morte di Andrea Purgatori. In seguito alla scomparsa del giornalista, avvenuta a Roma lo scorso 19 luglio, la procura ha aperto un'inchiesta su input ...leggo

Morte Purgatori, indagato anche il suo cardiologo. Il giallo delle metastasi: Il prossimo 21 marzo si terrà l'incidente probatorio. Il sospetto è che la terapia sbagliata possa aver causato la morte del giornalista di La7 ...affaritaliani

Morte Andrea Purgatori, salgono a 4 i medici indagati: il tumore al cervello che prima c’era e poi no: Sale a quattro il numero di medici indagati per la morte di Andrea Purgatori. Per la famiglia a essere fatale al giornalista un ciclo di radioterapia somministrata per un tumore al cervello che non c’ ...fanpage