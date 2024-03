Andrea Purgatori | indagati 4 medici per omicidio colposo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Continuano le indagini sulla morte del giornalistadeceduto lo scorso 19 luglio. Quattrofiniscono sotto inchiesta per. L’incidente probatorio è stato fissato dalla procura di Roma per il 21 marzo.: le indagini Oltre al professore Gianfranco Gualdi e al suo assistente, Claudio Di Biasi, nel registro deglisono stati iscritti L'articolo proviene da Il Difforme.

