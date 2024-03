Ancora maltempo nel weekend e freddo in arrivo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 7 marzo 2024) AGI - Le condizioni meteo sono migliorate in Italia nelle ultime ore grazie all'allontanamento verso Balcani della saccatura depressionaria. Dall'Atlantico, rende noto il Centro Meteo Italiano, si avvicina pero' ai settori occidentali dell'Europa un'altra vasta circolazione depressionaria responsabile di un nuovo peggioramento meteo nei prossimi giorni. Venerdì sarà una giornata che vedrà piogge e acquazzoni sparsi raggiungere le regioni settentrionali, a partire dal Nord-Ovest. Fenomeni poi entro la notte anche su Sardegna a regioni del Centro. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano per il secondodi marzodiffuso con un ulteriore impulso perturbato nella giornata di Domenica.neve in montagna anche sotto i 1000 metri sulle Alpi, fiocchi a quote medio-alte in ...