Ancora a Budapest sognando un’altra finale | Fiorentina all’esame Maccabi Haifa

(Di giovedì 7 marzo 2024) Walk around sotto la pioggia e campo pesante. Nella giornata odierna la situazione metereologica dovrebbe essere migliore, ma nel caso non sarà certo il maltempo ad impedire agli oltre 400 tifosi viola di affollare il settore ospiti della Bozsik Aréna di, dove stasera è in programma, match di andata degli ottavi didi Conference League. Uno stadio piccolo, casa dell’Honved, che sarà la sede ‘casalinga’ forzata della formazione israeliana e il motivo, ovviamente, è legato alla difficilissima situazione in corso nella Striscia di Gaza. Per lasi tratta quindi della quinta trasferta a, nonché la seconda gara esterna europea consecutiva nella capitale ungherese, dopo il pareggio per 1-1 in casa del Ferencváros ...