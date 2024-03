(Di giovedì 7 marzo 2024) Il conduttore della Zanzara travolge gli attivisti di Ultima Generazione: "dicevano di agire per motivi sociali". E l'eco-vandalo condannato rilancia: "Non ho ripensamenti"

C'è una nuova divisione tra i governi occidentali. Da una parte quelli che hanno il coraggio di bloccare i fondi alla Unrwa, l'agenzia dell'Onu che in teoria ... (liberoquotidiano)

Due persone sono state uccise a Istanbul mentre cercavano di sferrare un attacco terroristico al tribunale di Istanbul , in Turchia. Nello scontro di fronte al ... (ilfattoquotidiano)

(Adnkronos) – Mosca ha inserito l'ex campione mondiale di scacchi Garry Gasparov – noto oppositore del Cremlino, che lo aveva precedentemente catalogato come ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – Mosca ha inserito l'ex campione mondiale di scacchi Garry Gasparov – noto oppositore del Cremlino, che lo aveva precedentemente catalogato come ... (periodicodaily)

Chi vuole la guerra Le ambiguità, di fatto filo-Putin, di Conte e Salvini. Conversazione con Francesco Sisci con Giuseppe Rippa: Le guerre, l'Ucraina, la vicenda mediorientale, il progrom di Hamas, l’ingresso di Israele in Gaza e altre situazioni che si vanno sempre più sviluppando definiscono uno scenario nel quale convergono ...agenziaradicale

"Anche i terroristi...". Il paragone di Cruciani smonta gli eco-teppisti: Il conduttore della Zanzara travolge gli attivisti di Ultima Generazione: "Anche i terroristi dicevano di agire per motivi sociali". E l'eco-vandalo condannato rilancia: "Non ho ripensamenti" ...ilgiornale

Il consigliere di Netanyahu: «Una tregua tra Israele e Hamas Impossibile senza la liberazione degli ostaggi»: Per Falk, la fase acuta del conflitto è in via di chiusura. E la richiesta di Biden di sospendere le ostilità prima del Ramadan poco realistica.corriere