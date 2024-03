Ancelotti rischia quasi 5 anni di carcere in Spagna

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 7 marzo 2024) La Procura provinciale di Madrid ha chiesto al tribunale della capitale spagnola una dura condanna penale per Carlo. Ovvero 4e 9 mesi di reclusione per frode fiscale. Il tecnico, ex Juventus e Milan, non avrebbe versato all’Erario un importo di 1.062.079 euro negli2014 e 2015. Omissioni nelle dichiarazioni dei redditi, dunque. Denari occultati, secondo i pm spagnoli, che provenivano dallo sfruttamento dei propri diritti di immagine e cheavrebbe trasferito ad altri enti. Nelle carte con cui chiedono la condanna, i pm affermano che “per evitare la tassazione dei proventi derivanti dai diritti d’immagine“, sia quelli percepiti dal Real Madrid che da altri marchi in occasione di vari eventi,avrebbe attuato alcune strategie. In particolare facendo ricorso a una ...