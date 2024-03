(Di giovedì 7 marzo 2024) Ladiha chiesto unaa quattroe nove mesi di carcere per l'allenatore del Real, Carlo, per aver frodato l'erario per poco più di un milione di euro neglifiscali 2014 (386.361 euro) e 2015 (675.718 euro) L'articolo proviene da Firenze Post.

La procura spagnola ha chiesto quattro anni e nove mesi di reclusione a Carlo Ancelotti per frode fiscale . La richiesta avviene in concomitanza della ... (open.online)

Ancelotti: "accuse evasione fiscale Storia vecchia, gia' pagato multa": "È una storia vecchia, del 2015. La procura pensa che fossi residente in Spagna e non lo ero. Ho gia' pagato la multa. Ora l'avvocato ...sportmediaset.mediaset

Ancelotti, guai con il fisco: la procura di Madrid chiede 5 anni di carcere: La procura di Madrid ha richiesto una condanna di quattro anni e nove mesi per Carlo Ancelotti, accusato di frode fiscale per un importo di 1.062.079 euro nei periodi fiscali 2014 e 2015. Secondo l’ac ...calciocasteddu

Ancelotti: procura di Madrid chiede condanna a quasi 5 anni per evasione fiscale: La procura di Madrid ha chiesto una condanna a quattro anni e nove mesi di carcere per l'allenatore del Real, Carlo Ancelotti, per aver frodato l'erario per poco più di un milione di euro negli anni f ...firenzepost