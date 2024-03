Amici 23 | è crisi Kumo | Emanuel Lo | “Ti sembra atteggiamento? Quest’anno siete impazziti”

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 7 marzo 2024)23 è tornato in onda con un nuovo appuntamento con il daytime proprio questo pomeriggio, giovedì 7 marzo 2024, su Canale 5. Ormai manca davvero pochissimo all’inizio del serale e gli allievi sono sempre più presi dagli impegni, nonché anche dalle preoccupazioni. Che cosa sarà accaduto in queste ultime ore nella scuola per giovani talenti più famosa d’Italia? Ve lo sveliamo, come sempre, qui di seguito.23, tutta la delusione diLa nuova puntata della striscia quotidiana di23 di oggi si è aperta con tutta la delusione di. Dopo la puntata di domenica, il ballerino non ha ricevuto la maglia del serale e, tornato in sala relax, ha avuto un momento di cedimento. D’altrondeLo ha deciso di dare la maglia a Nicholas che non era nemmeno un allievo della ...