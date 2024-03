Ambrosini si candida | Servizio alla comunità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il primo nome dito a sindaco è una "vecchia" conoscenza della politica castelnovese. Gherardoper diverse legislature consigliere e assessore di maggioranza di centrosinistra, alle prossime elezioni correrà per il ruolo di sindaco ma non con il centrosinistra. Dopo aver cercato di convincere l’attuale giunta ad affidarsi alle primarie per scegliere ilto del post Daniele Montebello, di fronte al secco "no" ha deciso di mettersi in proprio. E mentre il centrosinistra attende che Montebello decida se avvalersi della possibilità di tentare il terzo mandato – novità concessa dal ministero ai Comuni con meno di 15 mila abitanti – si sta formando una lista civica per. "Ho avuto diversi incontri – ha spiegato – ed è emersa la necessità di costruire una lista civica per raccogliere le idee ...