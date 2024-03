Ambientalisti sgonfiano gli pneumatici di oltre 60 Suv a Milano | “Sono un disastro per il nostro clima”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 7 marzo 2024) Gli attivisti di The Tyre Extinguishers hanno sgonfiato glidi decine di Suv nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 marzo a. Sui parabrezza dei mezzi colpiti hanno lasciato un bigliettino: "Non prenderla sul personale. Non sei tu, è la tua auto".