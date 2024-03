Amarsi è un idillio che dura tutta la vita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) I disordini alimentari colpiscono in maniera casualela popolazione ma in particolare i ragazzi della generazione z che, nel desiderio di dimagrire, saltano i pasti e finiscono di frequente in un letto d’ospedale. La via d’uscita dal vortice di tali disturbi esiste, basta solo cercarla. Noi abbiamo ascoltato alcune influencer che nella rete così si confidano. Carlotta Fiasellante una conferenza tenutasi alla Camera dei deputati racconta: "La tua mente è completamente oberata dal pensiero di dover raggiungere la perfezione. La cosa che fa più male è che la parte razionale di te capisce che cosa bisognerebbe fare per riuscire a guarire da un disturbo alimentare, lo capisce e lo sa, ma c’è quella irrazionale che la sovrasta, quindi tu non ci riesci". Federica Scagnetti racconta: "Non era più Federica ad avere il controllo in mano ma il disturbo ...