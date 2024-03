Amadeus ammette l' incontro in Rai | telefonata in diretta di Fiorello e clamorosa confessione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) C'è stato davvero una viale Mazzini trae alcuni dirigenti della Rai. Lo ha dovutore, dolente o nolente, il conduttore di Affari Tuoi chiamato indadal glass di Viva Rai 2. L'amico, quasi piccato (così sembrava), lo ha rimproverato di aver dovuto scoprire un retroscena del genere da un gossip pubblicato su TvBlogo., quando dopo un tentativo andato a vuoto ha risposto alla video chiamata dinon ha potuto far altro chere di essere stato in Rai escludendo però che l'offerta di viale Mazzini prevedeva un contratto per altre due edizioni del Festival di Sanremo oltre che la conduzione di Affari Tuoi.ha parlato di unnecessario per ...