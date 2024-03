“Altri oltre Striano | più di 33mila file scaricati” Cantone inquieta tutti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Si allarga ancora l'inchiesta sul dossieraggio che sta travolgendo l'Italia. A parlare e a lanciare l'allarme pubblicamente è il procuratore di Perugia, Raffaele, che è stato ascoltato in commissione parlamentare antimafia per parlare dell'indagine che sta conducendo: “Credo ci sia l'esigenza di ripristinare la verità sui fatti che sono stati detti in questa fase, alcuni riportati in modo generico non avendo conosciuto gli atti, e per intervenire a tutela di un'istituzione sacra come la procura nazionale. Non mi occupo di bolle di sapone. E chi parla di bolle di sapone ne risponderà nelle sedi giuste. Esiste un limite a tutto, se non si conoscono gli atti non si può esprime giudizio. C'è l'esigenza di una serie di strumenti come delle infrastrutture telematiche giudiziarie e vorrei ricordarlo in un momento nel quale con grandissima fatica ci stiamo avviando al ...