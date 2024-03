Altri due medici indagati per la morte di Andrea Purgatori | c’è anche il cardiologo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sale a quattro il numero deiper ladel giornalista, tra di loro c’èil suo. La procura di Roma continua a indagare sul decesso dopo le segnalazioni della famiglia della vittima, secondo cui il celebre giornalista avrebbe ricevuto diagnosi e cure sbagliate. Nell’indagine si ipotizza l’accusa di omicidio colposo. Dall’autopsia è risultato che non c’erano metastasi al cervello e ora si vuole capire se le cure ricevute abbiano potuto indebolire eccessivamente. Gli ultimi duesono sono Maria Chiara Colaiacomo (fa parte dell’equipe del radiologo Gianfranco Gualdi) e Guido Laudani.due ...

Archiviati tutti i Campionati continentali in programma nel mese di febbraio, l’IWF ha pubblicato finalmente l’aggiornamento dei ranking olimpici del ... (oasport)

Stangata per Matteo Guendouzi dopo Lazio-Milan: due giornate di squalifica . E' questa la decisione del Giudice Sportivo dopo la 27esima... (calciomercato)

Bergamo – Si rivolge alla Cgil di Bergamo per raccontare. Lei, B.S. è una lavoratrice e paziente oncologica, in cura con la pastiglia antitumorale e sotto ... (ilgiorno)

Bergamo – Si rivolge alla Cgil di Bergamo per raccontare. Lei, B.S. è una lavoratrice e paziente oncologica, in cura con la pastiglia antitumorale e sotto ... (ilgiorno)

Ancora una profumeria presa di mira. Lo specialista di profumi e costosi prodotti di cosmesi è tornato in azione. Gli investigatori della squadra mobile ... (lanazione)

"In quei mesi non potevo svolgere la libera professione e quindi ne ha risentito anche quella parte. Al momento, nonostante il mio contratto sia concluso, non ... (fanpage)

Pallavolo, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 fa bottino pieno con Busto Arsizio: La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 esce dal vittoriosa dal PalaBorsani di Castellanza superando 0-3 la Uyba Volley Busto Arsizio. La partita scivola via in un’ora e mezza di gioco e tre set quasi in fot ...napolimagazine

Quattro giorni in mare con il corpo di un ragazzo di 17 anni morto: la Sea Watch 5 sbarcherà a Ravenna: Una storia terribile in una nave Ong attesa a Ravenna tra quattro giorni. Come riporta Repubblica.it, c’è un terribile risolto nella storia della ...corriereromagna

Ne esistono due tipologie ed entrambe possono essere molto utili nell’attività fisica: ecco tutte le cose da sapere: Secondo la scienza ci sono 2 tipi distinti di memoria muscolare. Una, neurologica, è connessa al ricordo di attività apprese, mentre l'altra, quella fisiologica, è legata alla ricrescita del tessuto ...gazzetta