Almanacco del 7 marzo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Accadde oggi: la pubblicazione del singolo “We Are the World”, su iniziativa di Michael Jackson per raccogliere fondi per la carestia in Etiopia. Che dice la pioggerellinadi, che picchia argentinasui tegoli vecchidel tetto, sui bruscoli secchidell’orto, sul fico e … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Nel 2008 Mama Africa era a Castel Volturno per un concerto contro la camorra, a sostegno di Roberto Saviano: un infarto se l’è portata via subito dopo ... (repubblica)

Accadde oggi: nasce Lucio Battisti, per molti il più grande in assoluto della musica leggera italiana, riferimento imprescindibile per ogni generazione di ... (fremondoweb)

Accadde oggi: 7 marzo, Almanacco del giorno: Accadde oggi, l’Almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato ...globalist

Almanacco | Giovedì 7 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno: Pubblicazione del singolo We Are the World, su iniziativa di Michael Jackson per raccogliere fondi per la carestia in Etiopia: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ...modenatoday

Almanacco | Mercoledì 6 marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno: La Testa di donna di Pablo Picasso viene rubata da una galleria di Londra e recuperata una settimana dopo: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ...firenzetoday