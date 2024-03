Almanacco del 07-03-2024 ore 07 | 30

(Di giovedì 7 marzo 2024)del giorno mercoledì 6 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Rosa il nome deriva dal latino rosa e dal greco Rodano con identico significato che si riferisce al fiore La Tradizione di attribuire alle persone nomi di fiori antichissime molto diffusa si leva il simbolismo e Alessia tribuit in questo caso la rosa oltre a essere considerato il fiore per eccellenza è simbolo di bellezza regalità giovinezza e amore dice il proverbio il primo tortello non viene mai bello eh vabbè i nati di oggi Michelangelo Buonarroti Gabriel Garcia Marquez Kevin Prince Boateng e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi se oggi al porta Ovviamente il foglietto con gli appunti Però ne possiamo anche andare a memoria succede nulla intanto salutiamo Mirella l’avevo vista subito se votiamo Salvatore buon compleanno invece a Tiziano ...

