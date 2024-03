Alluvione | sostegno alle famiglie Soldi dal comitato Pro emergenze

(Di giovedì 7 marzo 2024) IlCittà di Prato - proonlus ha avviato le procedure per la distribuzione delle risorse economiche ai nuclei familiari residenti o domiciliati nei comuni della provincia danneggiati dall’dello scorso 2 novembre che hanno inviato la richiesta al bando pubblicato l’8 gennaio. Sulla base delle donazioni e richieste economiche ricevute il contributo di solidarietà è stato aumentato da un importo massimo di 300 a un importo massimo di 600 euro per ogni domanda pervenuta e accettata. Ilattraverso gli uffici contatterà leche hanno inviato la richiesta entro i tempi chiedendo loro se hanno la possibilità di fornire ulteriori documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute relative all’acquisto di beni mobili non registrati e/o di interventi di ...

