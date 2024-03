All' università di Pisa si parla di genocidio Gli spazi di discussione vanno tutelati | dice il rettore

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 7 marzo 2024) “Dopo i fatti dil'intenzione del nostro ateneo era dimostrare che l'fosse un luogo in cui poter esprimere la propria voce nel rispetto degli altri e del principio di non violenza”, così ildell'diRiccardo Zucchi ha spiegato al Foglio le ragioni che hanno motivato la scelta di far intervenire in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno accedemico Anas Khalil, studente di medicina e figlio dell'imam della città Mohammad Khalil. Un'iniziativa per sottolineare l'importanza di mantenerediaperti agli studenti e un'opportunità per ribadire la gravità delle manganellate che tuttavia ha finito per trasformarsi in un comizio anti Israele. “Pulizia etnica”, “regime di apartheid”, ...