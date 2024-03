Allerta meteo arancione in Emilia Romagna | preoccupa la piena del fiume Po

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 7 marzo 2024) Bologna, 7 marzo 2024 – C’èzione per ladelPo che sta transitando in queste ore nella Pianura Padana. E l’apprensione sale anche in vista dell’per piene dei fiumi emanata, per le giornate di oggi e domani, dall’Agenzia prevenzione ambiente ed energia dell’(Arpae). (DIRE) Bologna, 6 mar. - Il colmo didel Po è transitato a Casalmaggiore a 4,30 metri sullo zero idrometrico e sta transitando in queste ore a Boretto (nella mattinata di oggi il livello è nell'intorno di 5,14 metri), entrambi i valori rientranti nella criticità ordinaria, contrassegnata dal colore giallo. Il tratto più occidentale del Po è tornato sotto le soglie di criticità. E' l'aggiornamento fornito ...