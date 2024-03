Alla Regione Campania ci starò ancora a lungo | rassegnatevi | l' annuncio di De Luca

(Di giovedì 7 marzo 2024) "Sicuramente fino a che stoe ci, non faremo neanche 1€ di debito sanitario, Non faremo neanche 1€ di debito sanitario", le parole del governatore Vincenzo Deal convegno L'impatto dell'autonomia differenziata sulla Sanità del Mezzogiorno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Consorzio Muzza bassa lodigiana, arrivano risorse per la difesa del suolo. Parte del milione e 400 mila euro messi a disposizione dalla Regione per i consorzi ... (ilgiorno)

“Sicuramente fino a che sto alla Regione Campania e ci starò a lungo , rassegnatevi, non faremo neanche un euro di debito sanitario, Non faremo neanche un euro ... (ilfattoquotidiano)

Anche la Fiab consegna a D'Amico e a Marsilio le riflessioni e le proposte in vista delle elezioni regionali: La Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) Abruzzo, con il coordinatore interregionale Giancarlo Odoardi, ha consegnato a Luciano D'Amico e Marco Marsilio entrambi candidati Alla presidenza ...ilpescara

I funerali senza odio di Sara, trucidata dall'ex: Centinaia di persone, gran parte del paese, si sono strette attorno ai familiari della donna, in particolare Alla figlia 15enne della coppia, che il 27 febbraio è rimasta orfana dei genitori. La ...ansa

'Una dimenticanza', Lazio annulla bando eventi per Matteotti: Per la capogruppo di Italia Viva Alla Regione Lazio Marietta Tidei il vero motivo è una dimenticanza: "Nonostante lo stanziamento di 80mila euro per il 2024, la Giunta regionale ha dimenticato di ...gazzettadiparma