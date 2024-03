Alla lirica non servono i talent | Occorrono studio e volontà

(Di giovedì 7 marzo 2024) Hip hop, rock, metal, rap… Nell’universo musicale dei più giovani c’è posto per la? Nonostante non se ne parli molto e non sia facile imbattersi nell’ascolto di un’opera, "i ragazzi che la amano sono tanti - racconta Luciana Serra, soprano tra le più acclamate nel panorama lirico internazionale, per oltre 20 anni docente di tecnica vocale all’Accademia del TeatroScala - a teatro vedo tanti ragazzi appassionati, tutti molto interessati e curiosi. In Spagna, dove attualmente vivo, a qualsiasi recita il teatro è pieno di ragazzi, e questa è una fortuna perchè sono il nostro futuro. Ce ne sono anche molti che amano musica classica, ma se ne parla poco". Che ruolo e quali opportunità hanno i giovani nel mondo dell’operain Italia? "Credo che dovrebbero avere il dovere e la responsabilità di portare avanti la ...

Aida per lirica a Corte Alla Palazzina di Caccia di Stupinigi: Domenica 10 marzo alle ore 19.00 per lirica a Corte, nel Salone d'Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi va in scena Aida, forse l'opera più nota al grande pubblico composta da Giuseppe Verdi.mentelocale

Alla Scala ancora buio pesto per il dopo Meyer, Meloni cerca auto gratis e le altre pillole del giorno: Buio pesto per la nomina del nuovo sovrintendente del Teatro Alla Scala. Sala e Bazoli vorrebbero almeno una proroga per Meyer. Intanto spuntano i nomi di Dall’Ongaro Fanni Andò. Meloni in cerca di ot ...lettera43

Extra lirica in arena, il cambio gestione slitta: prove di conciliazione tra Comune e Fondazione Arena: Il diritto di recesso di palazzo Barbieri non ha acquisito efficacia, dopo l'approvazione da parte della Giunta della delibera che ha accolto l'istanza al fine di garantire la continuità operativa del ...veronasera