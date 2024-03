Alex Britti | nuove date live in estate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Si stanno già scaldando i motori per il nuovo tour estivo di, dal titolo ‘2024’. In programma ci sono diverse tappe in giro per l’Italia, alcuni appuntamenti che porteranno l’artista e i suoi musicisti a suonare e cantare in diverse occasioni, dalle arene alle piazze fino ai festival estivi all’aperto. Le tappe del tour Ecco leche sono attualmente in programma per ‘2024’. - 5 luglio 2024: San Tammaro (CE), Real Sito di Carditello - 14 luglio 2024: Barletta (BAT), Fossato del Castello - 19 luglio 2024: Lugano, Blues to Bop - LongLake Festival - 3 agosto 2024: Porto Recanati (AN), Arena Beniamino Gigli - 18 ottobre 2024: Roma, Palazzo dello Sport Il ritorno Il 2023 per ...