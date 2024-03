Alan Wake 2 | requisiti minimi su PC rivisti al ribasso grazie alla nuova patch

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 7 marzo 2024) IPC di2 sono statial. L’ottimizzazione messa in atto da Remedy Entertainent consentirà a un maggior numero di utenti di accedere al videogioco. Parliamo ovviamente dei, che ora si adattano a una più ampia gamma di configurazioni PC. La novità è stata introdotta con l’ultimo aggiornamento di2, l’1.0.16.1. Per giocare ad2 con le impostazioni minime, che prevedono una risoluzione di 1080p a 30 fps, è sufficiente una GeForce GTX 1070, una Radeon RX 5600 XT o superiori. Le minori esigenze in termini di GPU derivano dall’ottimizzazione del rendering per le GPU, come spiegato nelle note di rilascio della. A ...