Al via il processo sulla morte di Maradona | “Vogliamo conoscere la verità”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Si apre ildi Diego Armandopresso il Tribunale di San Isidro. “Non ci fermeremo mai”, hanno scritto sui social le figlie dell’ex attaccante, Dalma e Giannina, prima dell’udienza. E come sostiene Fernando Burlando, avvocato che rappresenta le figlie dell’ex campione del mondo, è necessario individuare non solo i colpevoli del decesso, ma anche “quale fu il vero motivo”. “Senza dubbio si tratta di un gruppo che aveva un chiaro interesse. Non mi convince che le persone legate alla salute di Diego siano le vere interessate ad ucciderlo”, le parole del legale prima di entrare nell’udienza sulle eventuali responsabilità dell’equipe medica per ladel ‘Pibe de oro’, avvenuta all’età di 60 anni il 25 novembre 2020. La Procura locale ieri ha intanto chiesto un’ispezione della ...

Morte Maradona, al via il processo: "Qualcuno era interessato a ucciderlo": È cominciato il processo legato alla morte di Diego Armando Maradona, scomparso all'età di 60 annii il 25 novembre 2020, press il Tribunale di San Isidro. Fernando Burlando, avvocato che rappresenta ...corrieredellosport

IN ARGENTINA - Al via il processo per la morte di Diego Armando Maradona, le figlie: "Non ci fermeremo, vogliamo conoscere la verità": Sulla morte di Maradona è necessario individuare non solo i colpevoli, ma anche "quale fu il vero motivo": lo sostiene Fernando Burlando, l'avvocato che rappresenta le figlie dell'ex campione del mond ...napolimagazine

Lega, resa dei conti: processo a Gianantonio Da Re dopo gli insulti a Salvini. Bossiani in rivolta: “Pronti a protestare in via Bellerio”: Si riunisce infatti il direttivo regionale straordinario della Lega per processare l’europarlamentare che in un ... culminare in una clamorosa protesta davanti alla sede nazionale di via Bellerio, con ...repubblica