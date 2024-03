Al ristorante sbagliano e servono ghiaccio secco | i clienti vomitano sangue Arrestato titolare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 7 marzo 2024) Un errore grossolano che poteva avere conseguenza tragiche. La serata inizia bene: alcuni parenti decidono di trascorrere una serata alma, poi, tutti finiscono in ospedale. Vediamo cos’è successo. La serata ale poi la corsa in ospedale La vicenda è accaduta in un locale indiano di Gurgaon, nello stato federato dell’Haryana. Per un errore grossolano, gli è stato servitopresentato come rinfrescante per la bocca dopo il pasto. Al primo assaggio il gruppo di commensali ha subito avvertito un grosso bruciore alla bocca e tutti hanno iniziato a sputare. La terribile scena si è consumata nello scorso weekend e ha interessato un intero gruppo di familiari che aveva deciso di trascorrere il sabato sera fuori. Tutti sono quindi stati trasportati d’urgenza in ...