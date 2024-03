Al ristorante sbagliano e servono ghiaccio secco | clienti vomitano sangue | arrestato il titolare

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tutti iinteressati hanno dovuto essere trasportati d’urgenza in ospedale dove sono stati ricoverati per le cure del caso. La vicenda, subito denunciata alle autorità di polizia indiane, ha portato all’arresto deldel locale con l’accusa di avvelenamento.

