(Di giovedì 7 marzo 2024) L’Alcercherà di tornare a vincere in Saudi Pro League quando ospiterà l’Alallo Stadio Principe Abdullah al-Faisal venerdì 8 marzo pomeriggio. I campioni in carica arriveranno a questa partita al quinto posto con 37 punti, mentre gli ospiti sono al 13° posto in classifica con 23 punti dopo 22 partite in questa stagione. Il calcio di inizio di Alvs Alè previsto alle 18 Anteprima della partita Alvs Ala che punto sono le due squadre AlCon 36 punti in palio da qui alla fine della stagione, è quasi certo che l’Alnon difenderà il suo titolo in campionato: dopo la sconfitta per 3-1 contro l’Al Hilal della scorsa settimana, si trova infatti a 25 punti di distanza dai leader ...

