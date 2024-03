Agguato in strada | 35enne ferito da colpi di pistola da due uomini armati in scooter

Ucciso in Corso Umberto I uomo di 24 anni . colpi to in strada da diversi proiettili.Continua a leggere (fanpage)

Un 24enne è stato Gambizzato in pieno giorno a Torino , in via Monastir, zona Mirafiori Sud. ipotesi avvertimento dopo una lite della sera prima (notizie.virgilio)

La leggenda metropolitana del seggiolino abbandonato (e conseguente Agguato). La bufala della settimana: Il seggiolino abbandonato, storia a metà tra bufala e leggenda metropolitana. Ve la raccontiamo nell’articolo!techprincess

Vignola, aggredisce la moglie in strada gettandole candeggina in faccia: Un grave Agguato in via per Sassuolo che ha coinvolto un sessantenne marocchino e la moglie connazionale. L'uomo, che ha anche ostacolato i soccorritori, è poi stato arrestato dai Carabinieri ...modenatoday

Caravate, sparatoria nella notte: un uomo ferito e abbandonato sotto la pioggia. Torture e agguati nella guerra tra i pusher: Nell'area vicino al Lago maggiore è in corso uno scontro per il controllo delle zone più redditizie dello spaccio. La vittima è un 36enne nordafricano ...milano.corriere