Agente provocatore

La manifestazione a Pisa: una risposta pacifica di 5 mila ragazzi: Gli studenti tornano in piazza dopo le manganellate di nove giorni fa, ma gli undici feriti nelle cariche della polizia non partecipano al corteo. Scritte e slogan, senza tensioni ...corrierefiorentino.corriere

Funerali di Navalny: nella folla anche agenti provocatori nel tentativo di alimentare disordini: Oltre a battaglioni di polizia e agenti FSB, a Mosca si è tentato anche la via della provocazione con infiltrati. Lo scopo, far degenerare una grande manifestazione di popolo in incidenti, per mostrar ...globalist

La solidarietà istituzionale agli agenti della pattuglia aggredita a Torino: Sulla vicenda intervengo Mattarella, Meloni, Piantedosi ed altri. Condanna unanime dell'aggressione agli agenti, ma c'è anche polemica politica.rainews