Affari Tuoi | sconcerto per il quadro di Amadeus | Inquietante | Lo butterà a fine puntata | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pacchi, pacchi, pacchi. Già, siamo ancora al gioco dei pacchi, il regno di, ossia, il format in onda su Rai 1 dopo il tiggì della rete ammiraglia. Quell'che mercoledì sera, in unaeccezionale, ha fatto segnare il record storico di ascolti per la trasmissione, sfiorando in alcuni frangenti i 9 milioni di telespettatori. Già,è l'uomo dei record. Eccoci dunque alladi oggi, giovedì 7 marzo.che si apre con una lunghissima fase iniziale, insomma si fatica ad entrare nel vivo del gioco. E ad allungare il tutto, ecco anche il peculiare regalo portato al conduttore da un gruppo di suoi fan. Di cosa si tratta? Presto detto: un quadretto che fa il verso a una frase dello stesso ...