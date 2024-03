Affari Tuoi | record storico di ascolti? Indiscrezioni | cosa cambia per Amadeus in Rai

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Con questi numeri andrà a finire chenon potrà più rinunciare a un Sanremo numero sei, andrà a finire come la seconda presidenza di Sergio Mattarella. Avete presente quando non si può dire di no? Perché davanti a cifre da Nazionale di calcio, sarebbe lunare non farsi qualche domanda e pensare che sarà difficile che la Rai non glielo proponga. Stiamo parlando di sei milioni e mezzo di persone incollate intorno alle 21 alla finale del gioco dei pacchi, 28.4 per cento di share mentre su Canale 5 gli ottavi di Champions se li filavano solo 3.416.000 telespettatori, share 16,12% e Striscina la notizina veniva seguita da 3.260.000 telespettatori, share 14,97%. L'exploit diha permesso un ottimo traino per Raiuno che in prima serata proponeva l'esordio della serie ...